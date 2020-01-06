"Казус Dr. Alban" нівелює міжнародні зусилля України щодо повернення Криму з-під російської окупації, - "ЄС"

Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Неочікувано швидко Володимир Зеленський почав втілювати в життя своє новорічне поздоровлення "#какаяразниця". Очевидно, що він так і не усвідомлює, наскільки його особисте втручання і виступ шведського співака Dr. Alban в "95-му кварталі" можуть мати негативні наслідки для політики невизнання спроби анексії Кримського півострова з боку Російської Федерації.

Після ганебного звільнення "беркутів" Володимир Зеленський вирішив показати всьому світу, що в його ручному управлінні не лише система правосуддя, але й Служба безпеки України"- йдеться в заяві.

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У політсилі наголошують, що "телефонне право" Зеленського в історії з Dr. Alban - це ще й очевидний конфлікт інтересів: "Музиканта впустили в Україну за вказівкою президента для виступу в шоу-програмі компанії, з діяльності якої Зеленський отримує чималі роялті".

"Новій владі час зрозуміти, що треба захищати не інтереси "95-го кварталу" чи своїх друзів і спонсорів, а всієї України. Чи "у Зеленського" вже почали хвилюватися про наступні роялті за 2020-й рік від діяльності "95-го кварталу"?" - сказано в заяві.

В "ЄС" також наполягають на тому, що правоохоронні органи України мають якнайшвидше надати відповідь українському суспільству: хто і на якій підставі зняв заборону і надав дозвіл на в`їзд в Україну співаку, що своїми діями порушував територіальну цілісність України.

Як відомо, на сторінці в інстаграмі шведського музиканта з'явилося повідомлення про те, що він зміг приїхати до Києва для участі в новорічному випуску шоу "95-го кварталу" тільки після втручання президента Зеленського. Раніше артист виступав в окупованому Криму, який у своїй замітці назвав "спірною територією".

Після скандалу в соціальних мережах співак видалив своє попереднє повідомлення і написав інше, в якому немає згадки про "допомогу" президента Зеленського.