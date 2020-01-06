Загострення ситуації на Близькому Сході: Німеччина ініціює зустріч глав МЗС країн ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства ФРН.

"У світлі загрозливого загострення конфлікту між США і Іраном, Європа поки грає важливу роль. Ми маємо у своєму розпорядженні випробувані і надійні канали діалогу з усіма сторонами, які ми повинні в повному обсязі використовувати в цій ситуації. У зв'язку з цим я запропонував (верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки) Хосепу Боррель перенести зустріч глав МЗС країн ЄС на цей тиждень, щоб швидко узгодити спільні дії", - заявив німецький міністр.

Також у заяві повідомляється, що країни, що входять до міжнародної антитерористичної коаліції, яку очолює США, повинні якомога швидше провести зустріч для узгодження подальших кроків у світлі рішення депутатів парламенту Іраку покласти край військовій присутності іноземних сил у країні.

Читайте також: Іран оголосив про вихід із ядерної угоди

"Після прийняття резолюції іракського парламенту ми негайно вступимо в діалог з урядом Іраку, щоб прояснити питання, як вони мають намір розвивати майбутні відносини. Ми з повагою поставимося до будь-якого рішення. Ми готові продовжувати нашу підтримку, якщо її побажають і якщо це дозволить ситуація. Щоб обговорити це з нашими міжнародними партнерами, необхідно якомога швидше провести зустріч коаліції", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.