Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Чоловіка і жінку за орієнтуванням затримали місцеві поліцейські на залізничному вокзалі. Їх передали слідчо-оперативній групі київської поліції для проведення слідчих дій.

Зараз із підозрюваними, яких затримали в порядку ст. 208 КПК України, проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, в Києві в орендованій квартирі на вулиці Кирилівській у Подільському районі виявили тіла двох дівчат у шафі.