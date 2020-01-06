Найманці РФ обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і кулеметів, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З початку поточної доби, станом на 12.00 дня зафіксована одна ворожа провокація, яку противник здійснив уже сьогодні на підступах до с. Кримське. Так, близько 11.35 у напрямку н.п. Сентянівка окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС і кулеметів великого калібру. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Станом на зараз ситуація стабільна і повністю контрольована українськими воїнами. Бойових втрат у лавах Збройних Сил України з початку поточної доби немає.