Палата представників Конгресу США розгляне питання обмеження військових повноважень Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться в заяві спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

У документі наголошується, що без подальшого дозволу Конгресу військові дії Білого дому щодо Ірану повинні бути припинені протягом 30 днів. Ця резолюція аналогічна тій, яку представив у Сенаті демократ Тім Кейн.

Пелосі також зазначила, що авіаудар, здійснений за наказом Трампа в Багдаді, в результаті якого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані, поставив під загрозу американських військовослужбовців і дипломатів, а також загрожує серйозною ескалацією у відносинах з Іраном.

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У Конгресі стурбовані, що такі дії адміністрація Трампа здійснила без консультацій з ним.

Резолюція може отримати схвалення Палати представників Конгресу, де більшість мають демократи. Однак, залишається питання, чи підтримає її Сенат, який контролюють республіканці, зазначають оглядачі.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, потрібно очікувати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональду Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймані.