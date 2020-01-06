"Лавров порушив закон": опозиція Грузії закликає не допустити участі глави МЗС РФ в засіданні комітету міністрів РЄ в Тбілісі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляють у грузинській опозиційній партії "Європейська Грузія".

"Лавров порушив закон про окуповані території, і його не повинні пропускати на підконтрольну Грузії територію. Усі, хто його пропустять, стануть порушниками закону", - заявив журналістам у понеділок один із лідерів партії Гігі Угулава.

Так він прокоментував повідомлення, що глава МЗС РФ у травні може відвідати Тбілісі у зв'язку із засіданням комітету міністрів Ради Європи.

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За словами Угулави, "закон є закон, і він діє і на міністрів, і на пересічних громадян".

Водночас в уряді Грузії та МЗС країни утримуються наразі підтверджувати чи спростовувати можливість візиту Лаврова.

Як заявили журналістам у МЗС республіки, Грузія як країна, що головує в Раді Європи, прийме в травні засідання комітету міністрів, і всі деталі буде погоджено із секретаріатом РЄ відповідно до статуту організації.

У свою чергу віце-спікер парламенту Грузії Георгій Вольський у розмові з журналістами в понеділок припустив, що з питання можливого візиту глави МЗС РФ і в Тбілісі, і в Москві відбудуться обговорення.

За його словами, в цьому питанні значення має не лише позиція Грузії, оскільки Тбілісі виступає як столиця Ради Європи.

"Відповідно, Тбілісі в цей період житиме за регламентами і порядком денним РЄ, і як це відповідає тій ситуації, яка є між Грузією та Росією, досить складно коментувати це питання", - сказав він.

Що стосується заяв опозиції про те, що Лавров порушив закон "Про окуповані території", відвідавши раніше Сухум та Цхінвалі без погодження з Тбілісі, то, на думку Вольського, це "важка тема", яка потребує інтенсивних консультацій із міжнародними партнерами і країнами-членами РЄ.

"Не думаю, що наш закон має бути проігнорований, але не забуватимемо, що Тбілісі в цей період є столицею Ради Європи", - сказав віце-спікер.