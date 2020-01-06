Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

"Для допомоги таким сім’ям, Уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи. Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя", - прокоментував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Уряд змінює підходи у допомозі сім'ям у складних життєвих обставинах і робить особливий акцент на попередження потрапляння українців у такі ситуації. Мова йде про більшу кількість фахівців соціальної роботи, запровадження принципу "гроші ходять за людиною" - коли нарахування коштів буде відбуватися напряму, а також про новий механізм соціальних виплат - який передбачає перехід від субвенції до програми за усіма виплатами.

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"Для Міністерства соціальної політики знаходити та прибирати причини, а не боротися лише із наслідками - це ключ до вирішення багатьох соціальних проблем. Ми маємо підтримувати людей, які реально цього потребують – ефективно та прозоро", – наголосила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.