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06.01.20 14:25

Унаслідок отруєння чадним газом на Донеччині постраждали 3 людини, серед них підліток, - ДСНС

У Донецькій області в негазифікованому приватному будинку троє людей отруїлися чадним газом - неповнолітній і двоє дорослих госпіталізовано.

Унаслідок отруєння чадним газом на Донеччині постраждали 3 людини, серед них підліток, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Донецької області.

6 січня о 2:05 до Головного управління надійшла інформація про отруєння чадним газом 3 людей (1982 року народження, 1983 року народження та 2002 року народження) в негазифікованому приватному житловому будинку в місті Новогродівка, Донецької області.

Постраждалих з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували: дитину в Мирноградську міську лікарню, дорослих - в Новогродівську міську лікарню.

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Обставини події встановлюються відповідними фахівцями.

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