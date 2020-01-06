Dr. Alban не заборонено в'їзд на територію України, - представництво президента в АРК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє представництво президента України в АР Крим.

"Щодо ситуації з громадянином Швеції Албана Юзома Нвапа, що виступає під сценічним ім’ям Dr. Alban та деякими іншими іноземцями, які незаконно відвідували тимчасово окуповану територію Криму та планують свій в'їзд на підконтрольну територію України, то ми вже працюємо з правоохоронцями з цього питання. За наявною інформацією, яка є в розпорядженні ППУ в АР Крим щодо громадянина Швеції Албана Юзома Нвапа повідомляємо наступне – жодних обмежень щодо його в’їзду на територію України не було", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, на сторінці в інстаграмі шведського музиканта з'явилося повідомлення про те, що він зміг приїхати до Києва для участі в новорічному випуску шоу "95-го кварталу" тільки після втручання президента Зеленського. Раніше артист виступав в окупованому Криму, який у своїй замітці назвав "спірною територією".

Після скандалу в соціальних мережах співак видалив своє попереднє повідомлення і написав інше, в якому немає згадки про "допомогу" президента Зеленського.