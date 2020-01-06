"Не будьте в омані", - Порошенко закликав українську владу допомогти Австралії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це п'ятий Президент, лідер "ЄС" Петро Порошенко написав у Facebook.

"Глибокі співчуття родинам загиблих та всьому дружньому австралійському народу. Україні треба демонструвати належний рівень солідарності і допомоги справжнім партнерам та союзникам. Саме час підняти слухавку і набрати прем’єр-міністра Моррісона. Запропонувати допомогу і українських рятувальників!" - наголосив він.



Порошенко зазначив, що всі останні роки Австралія відчувала близькість трагедії України з протидії російській агресії.

"Не будьте в омані - події в Австралії загрожують глобальними наслідками!" - резюмував п'ятий президент України і проілюстрував свій пост знімком Метью Еббота, зробленим на місці трагедії в Австралії.

Зазначимо, нині на території штату Новий Південний Уельс зафіксовано 136 лісових пожеж. З вогнем борються понад 2500 пожежників і 90 пожежних літаків.

Кількість загиблих сягнула 25 осіб.

Екологи з Університету Сіднея заявили, що близько 480 мільйонів живих істот загинули в пожежах в Австралії. Зазначається, що температура в зоні пожеж сягає сотень градусів за Цельсієм, через що люди гинуть ще до того, як полум'я до них добереться.

За даними місцевої влади, масштабні лісові пожежі, які тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько 1000 будинків. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами вище 40 градусів за Цельсієм і пориви вітру.