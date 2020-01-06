Затриманих за підозрою у вбивстві двох дівчат на Подолі доставлять з Одеси до Києва, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби прокуратури Києва у Facebook.

"Дії зловмисників попередньо кваліфіковано за п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва", - йдеться в оприлюдненому в понеділок вдень повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі

Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській на столичному Подолі.

Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві дівчат на вокзалі в Одесі.