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06.01.20 18:10

Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що теж любив літати до країн затоки, йому подобалося "грітися на сонечку". Але в результаті таких "зігрівань" економіка Грузії отримала понад $400 млн інвестицій.

Досить чіплятися, це все заради інвестицій, - Саакашвілі про візит Зеленського в Оман

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Як я розумію Зеленського - бувши президентом, я теж любив літати до країн Заливу і не приховую, мені подобалося грітися на сонечку. Але в результаті цих "зігрівань" добре нагріла руки економіка моєї країни, бо після цього ми отримали понад 400 мільйонів доларів інвестицій з Еміратів і Катару. Ці інвестиції збудували аеропорти, порти і десятки готелів, які дали роботу багатьом тисячам моїх співгромадян", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він зазначив, що на відміну від Зеленського - не літав рейсовим літаком власним коштом, а їздив президентським бортом.

"Досить чіплятися і порівнювати з Мальдівами. У цих країнах особисті поїздки та контакти мають вирішальне значення і дуже сподіваюся, що Україна побачить таку ж користь, як свого часу побачила Грузія", - підкреслив Саакашвілі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

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