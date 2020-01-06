Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України

Про це йдеться в заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші щирі співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання всім постраждалим та успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків цього стихійного лиха. Уряд Австралії вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків пожеж. Зі свого боку, уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу народу", - йдеться в заяві.

У МЗС додали, що посольство України в Австралії перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у тому числі задля з’ясування наявності громадян України серед потерпілих.

Раніше п'ятий Президент, лідер "ЄС" Петро Порошенко, закликав українську владу допомогти Австралії.

Нагадаємо, нині на території штату Новий Південний Уельс зафіксовано 136 лісових пожеж. З вогнем борються понад 2500 пожежників і 90 пожежних літаків.

Кількість загиблих сягнула 25 осіб.

Екологи з Університету Сіднея заявили, що близько 480 мільйонів живих істот загинули в пожежах в Австралії. Зазначається, що температура в зоні пожеж сягає сотень градусів за Цельсієм, через що люди гинуть ще до того, як полум'я до них добереться.

За даними місцевої влади, масштабні лісові пожежі, які тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько 1000 будинків. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами вище 40 градусів за Цельсієм і пориви вітру.

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