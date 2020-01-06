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06.01.20 19:27

П'ятеро українців постраждали в масштабній ДТП на гірській дорозі в Словаччині, - ЗМІ

У Словаччині в гірській місцевості Татри в неділю, 5 січня, в масштабній ДТП за участю 20 транспортних засобів постраждали п'ятеро українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ із посиланням на пресслужбу поліції Словаччини.

У ДТП поблизу міста Попради потрапили 18 легкових автомобілів, один автобус і одна вантажівка.

Як зазначає портал HNonline, за попередньою інформацією, в аварії постраждали двоє людей. На момент ДТП у транспортних засобах була 41 людина.

Водночас спільнота "Спеціальний контроль" у Facebook повідомляє, що в цій аварії постраждали 10 людей, серед них і п’ятеро українців. Зазначається, що двох з них госпіталізували з незначними травмами.

Мікроавтобус з українцями прямував із Праги на Львівщину. Причиною ДТП стала негода на автотрасі D1.

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Пятеро українців постраждали в масштабній ДТП на гірській дорозі в Словаччині, - ЗМІ 01

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