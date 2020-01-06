Болтон заявив, що готовий дати свідчення в Сенаті у справі імпічменту Трампу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Болтона в понеділок, 6 січня.

"Я дійшов висновку, що якщо Сенат викличе мене для свідчень, я готовий дати свідчення", - заявив Джон Болтон.

Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер запропонував викликати для свідчень у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа чотирьох чинних і колишніх чиновників Білого дому, серед них - і Джона Болтона.

Як відомо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.

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