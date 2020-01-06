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06.01.20 19:46

Болтон заявив, що готовий дати свідчення в Сенаті у справі імпічменту Трампу

Колишній радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив у понеділок, що готовий дати свідчення в межах процедури імпічменту Трампа в Сенаті.

Болтон заявив, що готовий дати свідчення в Сенаті у справі імпічменту Трампу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Болтона в понеділок, 6 січня.

"Я дійшов висновку, що якщо Сенат викличе мене для свідчень, я готовий дати свідчення", - заявив Джон Болтон.

Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер запропонував викликати для свідчень у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа чотирьох чинних і колишніх чиновників Білого дому, серед них - і Джона Болтона.

Як відомо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.

Також читайте: Болтона викликали в Конгрес США для надання свідчень, - Politico

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