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06.01.20 20:03

Султан Оману Кабус бін Саїд проходить курс лікування, його стан стабільний, - Reuters (виправлено)

Султан Оману Кабус бін Саїд перебуває у "стабільному стані" і продовжує програму лікування.

Султан Оману Кабус бін Саїд проходить курс лікування, його стан стабільний, - Reuters (виправлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Reuters за 31 грудня 2019 року, про це, повідомляє державне телебачення Оману.

Занепокоєння станом здоров'я султана з'явилося після того, як він провів тиждень у Бельгії, де проходив курс лікування цього місяця. Оманська влада нічого не сказала про його здоров'я після його повернення.

79-річний Кабус, союзник Заходу, правив арабською державою Перської затоки відтоді, як у 1970 році здійснив безкровний переворот за допомогою Британії.

Кабус не має дітей, і він публічно не назвав наступника. Закон 1996 року говорить, що правляча родина вибере наступника протягом трьох днів після звільнення престолу.

Якщо вони не погодяться, рада військовослужбовців і посадових осіб безпеки, глав Верховного суду і глав двох зборів візьме до влади людину, чиє ім'я було таємно написано султаном у запечатаному листі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

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