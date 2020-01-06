Це було рішення США, без участі НАТО, - Столтенберг про ліквідацію Сулеймані

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Це було рішення, ухвалене США без участі коаліції проти ІД і НАТО", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.

Столтенберг пояснив, що в понеділок американська сторона надала союзникам у НАТО пояснення з приводу того, чому Вашингтон вирішив ліквідувати Сулеймані. Подробиць інформації генсек розкривати не став.

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Напередодні парламент Іраку схвалив резолюцію з вимогою до іракського уряду вивести з території країни всі іноземні війська.

Спонукальним мотивом таких дій стала операція американських військових в Іраку, унаслідок якої загинули командир іранського спецпідрозділу "Кудс" Касем Сулеймані і заступник керівника Сил народної мобілізації (СНМ) Іраку (Аль Хашд аш-Шааб) Абу Махді аль-Мухандіс.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані необхідно було вбити значно раніше.