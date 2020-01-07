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07.01.20 00:05

Видання "Слідство.Інфо" опублікувало імена 44 осіб, яких Україна віддала в межах обміну

У списку опинилися 17 іноземців, більшість - громадяни Росії.

Видання "Слідство.Інфо" опублікувало імена 44 осіб, яких Україна віддала в межах обміну

Як передає Цензор.НЕТ, видання "Слідство.Інфо" опублікувало імена 44 зі 124 осіб, яких Україна віддала окупаційній владі на Донбасі в межах обміну 29 грудня.

Видання повідомило, що до першого матеріалу увійшли імена тих, хто підозрювався в тероризмі на території вільної частини країни.

Крім того, в публікації названо 17 іноземців, які обвинувачувалися в тяжких злочинах, але були відпущені в межах обміну. Більшість із цих людей - громадяни Російської Федерації.

Нагадаємо, що Україна в межах обміну отримала 76 осіб, зокрема 12 військових.

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