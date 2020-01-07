Видання "Слідство.Інфо" опублікувало імена 44 осіб, яких Україна віддала в межах обміну

Як передає Цензор.НЕТ, видання "Слідство.Інфо" опублікувало імена 44 зі 124 осіб, яких Україна віддала окупаційній владі на Донбасі в межах обміну 29 грудня.
Видання повідомило, що до першого матеріалу увійшли імена тих, хто підозрювався в тероризмі на території вільної частини країни.
Крім того, в публікації названо 17 іноземців, які обвинувачувалися в тяжких злочинах, але були відпущені в межах обміну. Більшість із цих людей - громадяни Російської Федерації.
Нагадаємо, що Україна в межах обміну отримала 76 осіб, зокрема 12 військових.
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Едуард Бондаренко
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убивство контррозвідника Хараберюша
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Сергій Пастухов
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убивство контррозвідника Хараберюша
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Аббасов Рустам Нурідін Огли
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підготовка теракту в Маріуполі
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Сергій Петриков
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підготовка теракту в Маріуполі
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Марина Ковтун
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теракт у пабі "Стіна"
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В’ячеслав Чумак
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теракти на залізниці біля Харкова
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Володимир Дворніков
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вибух на ході гідності в Харкові
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Сергій Башликов
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вибух на ході гідності в Харкові
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Віктор Тетюцький
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вибух на ході гідності в Харкові
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Ігор Джадан
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учасник харківського антимайдану, обвинувачувався в теракті, сепаратизм
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В’ячеслав Євтухов
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"харківські партизани"
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Сергій Веселов
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"харківські партизани"
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Дмитро Волошко
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"харківські партизани"
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Костянтин Калашніков
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вибух моста на залізниці в Одеській області
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Владислав Долгошея
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вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях
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Руслан Долгошея
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вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях
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Микола Казанський
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вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях
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Олег Мазур
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вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях
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Микола Селятенко
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вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях
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Микола Дубіна
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вибух на залізниці в Запорізькій області
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Катерина Фотьєва
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серія терактів в Одесі
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Олександр Шевцов
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серія терактів в Одесі
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Ігор Удовенко
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серія терактів в Одесі
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Євген Підмазко
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серія терактів в Одесі
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Володимир Грубнік
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вибух біля одеської СБУ
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Мирослав Мельник
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вибух автомобіля в центрі Одеси
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Микола Рубан
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приніс бомбу в банці з медом на український блокпост
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Валерій Гратов
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російський полковник, "друг" Мотороли і Гіві
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Лариса Чубарова
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російська терористка "Тереза"
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Олександр Дакар
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російський кілер, який намагався вбити Аміну Окуєву та Адама Осмаєва в 2017 році
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Руслан Гаджиєв
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російський бойовик
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Олег Даронін
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російський бойовик
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Владислав Макаров
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російський шпигун
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Шамиль Мулієв
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російський бойовик
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Сергій Петров
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російський бойовик
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Мурат Джимієв
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росіянин, спроба теракту біля Верховної Ради в 2017 році
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Василь Кусакін
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російський бойовик
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Микола Покусаєв
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російський бойовик
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Євген Шаталов
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російський бойовик
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Максим Сливко
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росіянин, спроба теракту в Києві в 2015 році
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Анатолій Бусигін
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росіянин, вбивство в Маріуполі
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Дмитро Новіков
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білоруський бойовик
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Олег Ткачук
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білорус, учасник подій 2 травня в Одесі
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Рафаель Лусваргі
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бразилець, воював за "ДНР"