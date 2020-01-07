"Я не підтримую анексії", - російська блогерка Мітрошина спробувала виправдатися за інцидент з активістами "Відсічі" за запитання "Чий Крим?"

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму телеграм-каналі "Митрошина негодует", вона заявила, що отримала безліч негативних коментарів щодо ситуації, яка склалася навколо питання "Чий Крим?".

"Я, якщо чесно, не знаю, який коментар написати. Мені дуже ніяково ... Про всяк випадок напишу: я не підтримую анексії Криму і не маю стосунку до державних російським ЗМІ", - написала блогерка.

Вона додала, що "багато українських ЗМІ пишуть, що я працюю на каналі "Росія 1" і займаюся пропагандою". А насправді, мовляв, вона "з 2014 по 2017 працювала на радіо" Москва ФМ "і вела передачу про автомобілі".

При цьому Мітрошина так і не пояснила, що, власне, заважало їй просто під час заходу відповісти на питання активістів про Крим і таким чином уникнути конфлікту, який виник через її мовчання.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Києві громадянський рух "Відсіч" повідомив про затримання і побиття активістів, які поставили запитання "Чий Крим?" російській блогерці Олександрі Мітрошиній.