Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.01.20 10:29

США щодо Ірану дотримуватимуться законів збройних конфліктів, - глава Пентагону Еспер

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що військовослужбовці США не будуть порушувати закони збройних конфліктів, завдаючи ударів по іранських культурних об'єктах, про що раніше заявляв президент Трамп.

США щодо Ірану дотримуватимуться законів збройних конфліктів, - глава Пентагону Еспер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

На питання, чи є культурні об'єкти метою ударів з боку США, Еспер відповів журналістам, що "ми дотримуватимемося законів збройних конфліктів".

Згідно з міжнародним правом напад на культурні об'єкти вважається військовим злочином, включаючи резолюцію Ради Безпеки ООН, яку підтримала адміністрація Трампа в 2017 році, і Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей.

Минулої п'ятниці США завдали удару, в результаті якого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Це різко загострило і без того складні відносини між Вашингтоном і Тегераном, що викликало побоювання з приводу збройного конфлікту між країнами. Вашингтон заявляє, що вбив Сулеймані в цілях самооборони, прагнучи зруйнувати його плани щодо нападу на громадян США й інтереси Сполучених Штатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримка військової допомоги США: Трамп все вирішив сам, Пентагон намагався чинити опір, - ЗМІ

На тлі загроз з боку Ірану за вбивство Сулеймані Трамп написав у Твіттері, що Сполучені Штати обрали 52 іранські об'єкти як цілі, деякі з яких "важливі для Ірану та іранської культури", якщо Іран завдасть удару по американських громадянах або об'єктах.

"Їм дозволено використовувати придорожні бомби і підривати наших людей, а нам не дозволяється чіпати їхні культурні об'єкти. Це так не працює", - заявив Трамп в неділю, виступаючи перед журналістами.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100