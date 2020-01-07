США щодо Ірану дотримуватимуться законів збройних конфліктів, - глава Пентагону Еспер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

На питання, чи є культурні об'єкти метою ударів з боку США, Еспер відповів журналістам, що "ми дотримуватимемося законів збройних конфліктів".

Згідно з міжнародним правом напад на культурні об'єкти вважається військовим злочином, включаючи резолюцію Ради Безпеки ООН, яку підтримала адміністрація Трампа в 2017 році, і Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей.

Минулої п'ятниці США завдали удару, в результаті якого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Це різко загострило і без того складні відносини між Вашингтоном і Тегераном, що викликало побоювання з приводу збройного конфлікту між країнами. Вашингтон заявляє, що вбив Сулеймані в цілях самооборони, прагнучи зруйнувати його плани щодо нападу на громадян США й інтереси Сполучених Штатів.

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На тлі загроз з боку Ірану за вбивство Сулеймані Трамп написав у Твіттері, що Сполучені Штати обрали 52 іранські об'єкти як цілі, деякі з яких "важливі для Ірану та іранської культури", якщо Іран завдасть удару по американських громадянах або об'єктах.

"Їм дозволено використовувати придорожні бомби і підривати наших людей, а нам не дозволяється чіпати їхні культурні об'єкти. Це так не працює", - заявив Трамп в неділю, виступаючи перед журналістами.