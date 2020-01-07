Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, у щоденному звіті від 6 січня 2020 р СММ ОБСЄ інформує про чергові випадки відмови і затримки патруля Місії в доступі до непідконтрольних уряду України територій.

"4 та 5 січня представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпості північніше населеного пункту Заїченко на півдні Донецької області.

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4 січня на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (колишня назва Октябр) також на півдні Донецької області представники збройних формувань двічі затримали патруль Місії на 45 та 19 хвилин відповідно", - сказано в повідомленні.

У СЦКК підкреслюють, що такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, а також пересування або підготовку військ.

"Українська сторона СЦКК звертає увагу представників збройних формувань РФ на не припустимість дій по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії", - йдеться в повідомленні.

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У СЦКК також нагадали, що Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території Україні. Усі підписанти Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.