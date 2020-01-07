Парламент Ірану ухвалив законопроєкт, що визначає Пентагон терористичною організацією, - Tasnim

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Tasnim.
Документ прийнятий одноголосно у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані в ході спецоперації США в Багдаді 3 січня.
Згідно з однією зі статей законопроєкту, іранська адміністрація також повинна направити силам "Аль-Кудс", якими командував Сулеймані, 200 млн євро з Фонду національного розвитку на зміцнення їх обороноздатності.
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".