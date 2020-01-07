Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.01.20 11:06

Зеленський поінформував Помпео про плани щодо відновлення миру на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майком Помпео.

Зеленський поінформував Помпео про плани щодо відновлення миру на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Співрозмовники обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після атак на коаліційні сили в Іраку та нападу на американське посольство в Багдаді. Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні та глобальної безпеки. Президент України висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно залишать країну.

Крім того, Зеленський детально поінформував Майка Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі, а також плани українського уряду щодо відновлення миру на сході України. Майк Помпео особливо відзначив звільнення полонених і привітав укладення важливого контракту на транзит газу в Європу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео подякував Зеленському за засудження нападу на посольство США в Багдаді

Президент України подякував за незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів у відновленні миру на сході України та поверненні Криму. Володимир Зеленський також висловив особливу вдячність Президенту США Дональду Трампу та Конгресу за рішення про надання фінансової та матеріальної допомоги сектору безпеки й оборони нашої держави.

Сторони домовилися, що ці та інші питання будуть детально обговорені в ході зустрічі Володимира Зеленського та Державного секретаря США.

Крім того, сторони обмінялися привітаннями з Різдвяними святами.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100