Епіфаній сподівається, що незабаром ПЦУ отримає визнання з боку ще чотирьох церков: "Зараз вони дозрівають"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

"І я вірю, і переконаний у тому, що наступного року ми отримаємо також визнання декількох помісних православних церков. Я би не хотів називати детально, але це ті церкви, які публічно обговорюють це: і румунська, і кіпрська, і болгарська, і грузинська. Тобто вони дозрівають зараз. І я вірю, що в наступному році вони повинні долучитися до процесу визнання автокефалії Української православної церкви. Звичайно, що буде вестися боротьба, і вона ведеться. Тому що, зазнавши поразки, тут всередині країни можемо згадати ті процеси, які відбувалися напередодні об’єднавчого собору. Ви чули з багатьох джерел, що ніколи об’єднання не буде, ніколи Україна не отримає Томос і визнання. Те ж саме зараз відбувається на міжнародній арені", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко також висловив упевненість у тому, що в 2020 році ще кілька церков визнають ПЦУ, а РПЦ, яка цьому перешкоджає, опиниться в ізоляції.