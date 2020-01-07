ПЦУ анонсувала додаток для смартфонів "Моя церква"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив представник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря).

Зокрема, він зазначив, що додаток можна буде встановити на пристрої, що працюють на операційних системах IOS і Android.

"Це програма "Моя церква", де можна буде знайти найбільш затребувану інформацію. Наприклад, про календарі, або найближчий прихід, храм ПЦУ. Або інші питання, які виникають у зв'язку з церковним життям, і які можна вирішити через засоби сучасної комунікації", - зазначив архієпископ.

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