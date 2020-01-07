35 людей загинули в тисняві під час похорону іранського генерала Сулеймані, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє державний мовник Ірану.
Голова іранської служби з надзвичайних Пірхосейн Куліванд у коментарі телевізійному каналу сказав, що загиблі та поранені були учасниками поховальної процесії.
"Кілька громадян, які брали участь у поховальній процесії, були поранені, ще кілька загинули", – повідомив він.
Без посилання на Куліванда державний мовник повідомив про 35 загиблих та 48 поранених.
Процесії прощання з генералом Солеймані в Ірані збирають сотні тисяч людей. 7 січня тіло загиблого доставили в його рідне місто Керман, де мають поховати.
Поховальні церемонії супроводжуються мітингами, на яких лунають погрози на адресу Сполучених Штатів.
Командувач "Корпусу вартових ісламської революції" генерал-майор Хосейн Саламі, виступаючи на мітингу в Кермані під час похорону, сказав, що Іран "помститься" за смерть Солеймані.
"Ми помстимося. Ми підпалимо місце, яке вони люблять, і вони добре знають, де воно", – заявив Саламі. Він не уточнив, про яке саме місце йдеться.
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".