Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.01.20 13:38

Гральний зал "Космолот" горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекті Науки в Києві у вівторок, 7 січня, сталася пожежа в будівлі грального закладу "Космолот".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

7 січня о 10:16 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр-ті Науки, 4г, що в Голосіївському районі столиці.

Відео: Інформатор

"Прибувши на місце події, перші пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що в 1-поверховій недіючій будівлі виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м. Існувала загроза поширення полум’я на поруч розташовані споруди.

Гральний зал Космолот горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС 01

О 10:47 вогнеборці локалізували займання, попередивши його подальше поширення. Вже о 10:58 пожежу було ліквідовано. У результаті загоряння розібрано близько 80 кв. м конструкцій покрівлі", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три людини загинули через пожежу в будівельному вагончику в Одеській області, - ДСНС

Гральний зал Космолот горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС 02

На щастя ніхто не постраждав.

Гральний зал Космолот горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС 03
Фото: ДСНС

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Гральний зал Космолот горів на Деміївці в Києві, постраждалих немає, - ДСНС 04
Фото: Інформатор

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100