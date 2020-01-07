Україна опустилася на два рядки в рейтингу паспортів світу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі дані містяться в оновленому Індексі паспортів від компанії Henley & Partners.

Як наголошується в оновленому індексі, в 2019 році Україна отримала безвізовий доступ у Бахрейн і Саудівську Аравію, але одночасно безвізовими перестали бути Бенін і Джибуті.

Лідерство у рейтингу третій рік поспіль утримає Японія - її громадяни можуть відвідувати без візи 191 країну. До першої трійки також входять Сінгапур і Південна Корея. Остання ділить третє місце з Німеччиною.

Читайте також: Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ

На 4-му місці Італія, тоді як п'яте ділять між собою Данія, Люксембург і Іспанія. США і Велика Британія, які ще 5 років тому були світовими лідерами, поки посідають 8 місце. Аутсайдером рейтингу є Афганістан (26 безвізових країн).