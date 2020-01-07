Господар під час сварки викинув гостя в 7-метровий колодязь, чоловік помер у лікарні, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Про подію, що сталася сьогодні після опівночі, поліцейським повідомив сам зловмисник. Свою агресивну поведінку 31-річний чоловік пояснив почуттям образи, що виникло нібито через нецензурну лайку, яку почув від знайомого у свій бік.

29-річного потерпілого негайно дістали з колодязя та доправили до лікарні, але за кілька годин від отриманої черепно-мозкової травми він помер.

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Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.