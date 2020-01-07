Профспілки, що паразитують на робочих, мають бути зупинені, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Профспілки мають захищати права робітників. Чи роблять вони це ефективно? Особливо на підприємствах де у людей немає альтернативи. Тобто там, де не працює конкуренція за працівника. Наприклад, чи боряться профспілки за право робітника дихати чистим повітрям на металургійному заводі? Чи за право шахтаря спускатись в шахту де правильно забезпечена безпека праці? Чи за право робітника отримувати високу зарплату, навіть коли підприємство є монополістом на ринку праці?" - написав міністр.

Милованов підкреслив, що існують різні профспілки: є профспілки, які борються за права робітників, а є і такі, які насправді працюють на керівництво підприємств.

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"Щось я не бачу протестів профспілок проти умов та оплати праці на заводах олігархів. А ще є такі, які взагалі нічого не роблять, і просто отримують (обов’язковий) відсоток з зарплати робітників. Ситуація з профспілками має бути змінена. Справжні, ефективні профспілки мають отримати доступ до ресурсів. А ті, хто паразитують на робітниках, мають бути зупинені", - додав міністр.