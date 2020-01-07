Ми готові допомогти Білорусі наблизитися до Заходу, але не збираємося легітимізувати режим Лукашенка, - МЗС Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радио".
"Сигнали, які Білорусь посилає Заходу, слабкі. З одного боку, Лукашенко показує, що він не готовий повністю об'єднатися, а точніше - піддатися диктатурі Москви. А з іншого боку, видно, що він готовий ввести зміни, які б наблизили Білорусь до Західної Європі", - зазначив він.
Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року близько півтори тисячі осіб, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.