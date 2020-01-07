Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.01.20 17:00

Ми готові допомогти Білорусі наблизитися до Заходу, але не збираємося легітимізувати режим Лукашенка, - МЗС Польщі

Польща готова допомогти Білорусі наблизитися до Заходу, але не збирається легітимізувати режим Лукашенка. Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський зазначив, що президент Білорусі веде подвійну політичну гру, метою якої є утримання влади.

Ми готові допомогти Білорусі наблизитися до Заходу, але не збираємося легітимізувати режим Лукашенка, - МЗС Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське  Радио".

"Сигнали, які Білорусь посилає Заходу, слабкі. З одного боку, Лукашенко показує, що він не готовий повністю об'єднатися, а точніше - піддатися диктатурі Москви. А з іншого боку, видно, що він готовий ввести зміни, які б наблизили Білорусь до Західної Європі", - зазначив він.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року близько півтори тисячі осіб, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про агресію РФ: "Україна хоч і маленький, але дала привід"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100