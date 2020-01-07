Наше завдання на 2020 рік - гривневі іпотеки під 14-15%, - перша заступниця голови НБУ Рожкова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила в інтерв'ю UATV.

"Наступний рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування. Сьогодні гривнева ціна ресурсів у банках 8-9%, тобто вже можна говорити про іпотеку 14-15% в гривні. І це наше завдання на наступний рік, тому що це дасть поштовх подальшому розвитку економіки", - сказала Рожкова.

Рожкова зазначила, що зараз в Україні спостерігається макрофінансова стабільність.

"Наша облікова ставка або ключова ставка знижуватиметься і далі. Ми в грудні її знизили швидше, ніж очікували, і будемо продовжувати зменшувати. Що це означає для економіки? Банки вже відреагували зниженням ставок по депозитах. Що буде далі? Знижуватиметься ціна ресурсів, і внаслідок цього економіка почне кредитувати", - розповіла вона.

За її словами, в банківській системі за 11 місяців 2019 року було майже 60 млрд грн прибутку.

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"Процес реструктуризації поганих боргів йде, а в результаті того, що у нас зміцнилася національна валюта, навантаження на ті підприємства зменшується. Це означає, що є шанс відновити своє виробництво, і далі розвиватися", - розповіла Рожкова.