Німеччина виводить частину військ з Іраку, - Маас

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в інтерв'ю німецькому виданню "ZDF" повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
За його словами, з Іраку виведуть солдатів Бундесверу, які перебувають у містах Багдад та Таджі. Вони будуть перекинуті до Йорданії. Міністр визнав, що однією з причин прийняття такого рішення є міркування безпеки, додавши, що подальші дії уряду ФРН будуть визначатися оцінкою поточного стану в країні.
"Якщо парламент і уряд не хочуть більше бачити іноземні війська в Іраку, в Іраку більше не буде німецьких солдаток і солдатів", - зазначив Маас.
Нагадаємо, раніше глава міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ США з Іраку.