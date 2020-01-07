Російській блогерці Мітрошиній буде заборонено в'їзд в Україну, - МВС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС України.

У МВС зазначили, що кордон блогерка перетнула через залізничний пункт пропуску, під час перевірки не встановили, чи відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим. Тому вона і перетнула кордон з нашою державою.

"Після конфлікту, який стався вчора, прикордонники оголосять про заборону в'їзду блогерці Мітрошиній надалі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Я не підтримую анексії", - російська блогерка Мітрошина спробувала виправдатися за інцидент з активістами "Відсічі" за запитання "Чий Крим?"

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Києві громадянський рух "Відсіч" повідомило про затримання і побиття активістів, які поставили запитання "Чий Крим?" російській блогерці Олександрі Мітрошиній.

Пізніше Мітрошина після завершення зустрічі з шанувальниками у своєму телеграм-каналі спробувала виправдатися за інцидент.