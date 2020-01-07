Путін завтра їде в Стамбул відкривати "Турецький потік"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"8 січня Володимира Путін відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку (м. Стамбул) для участі в церемонії введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Путін проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Газопровід "Турецький потік" має дві гілки. Одна поставляє російський газ до Туреччини в обхід України, інша має на меті забезпечити газові потреби Болгарії, Греції та Північної Македонії. А в 2020 році її планують добудувати до кордону Сербії.