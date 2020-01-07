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07.01.20 17:17

Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко

Якщо процес розведення військ на Донбасі триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи "Мінську". Це може бути миротворча місія.

Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це в інтерв'ю "Bild" розповів глава відомства Вадим Пристайко.

"Говорімо відверто. Якщо в 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи "Мінську". Це може бути миротворча місія", - зазначив він.

За словами Пристайка, це не означає, що Україна виходить із загального Мінського процесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо провести місцеві вибори одночасно на всій території України, зокрема і в ОРДЛО, - Зеленський

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, але не виключено, що на окремих територіях вони можуть відбутися раніше.

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