Хорватія заявила про виведення військ з Іраку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Хорватії.
14 військовослужбовців хорватської армії були спрямовані в Кувейт, а 7 військовослужбовців 2-го хорватського контингенту, які завершили місію, будуть повернуті в Хорватію.
"Ми стежимо за ситуацією в галузі безпеки із союзниками, і відповідні рішення будуть ухвалюватися в координації з союзниками. Ми підкреслюємо, що безпека хорватських солдатів має першорядне значення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, Німеччина та Словаччина заявили про наміри вивести війська з Іраку.
Глава міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ США з Іраку.