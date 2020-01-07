Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.01.20 18:10

В ідеалі вибори в ОРДЛО мають бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу повинні бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени.

В ідеалі вибори в ОРДЛО мають бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Bild".

"В ідеалі ці вибори мали б бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени. Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидва боки фронту та на всій території України", - заявив Пристайко.

"Ми - не наївні і дуже добре знаємо, хто по іншу сторону фронту буде висуватись на вибори. Але в людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях, і це було б ідеальною можливістю для Росії вивести війська з нашого сходу", - підкреслив він.

Читайте також: Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100