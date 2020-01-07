Убивство Сулеймані – правильне рішення Трампа, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Помпео цитує Twitter Державного департаменту США.

"Абсолютно ясно, що світ - це безпечніше місце. Кассем Солеймані більше не ходить по планеті. Президент Дональд Трамп ухвалив правильне рішення зупинити Солеймані від терористичної кампанії, яку він вів проти Америки, і запобігти майбутнім планам, які у нього були", - заявив Помпео.

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Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".