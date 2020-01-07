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07.01.20 18:37

Понад 7,3 тисячі росіян не пустили на Україну в 2019 році

МВС України повідомило, що з початку 2019 року країна відмовила у в'їзді понад 7 тис. російських громадян.

Понад 7,3 тисячі росіян не пустили на Україну в 2019 році

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА "Новости".

Згідно з наявними відомостями, прикордонники щодня відмовляли у в'їзді в Україну близько 20 росіянам. Відмова була обґрунтована тим, що жителі Росії були в базі даних про заборону через перевищення терміну перебування, відвідування "окупованих територій" і так далі.

"Протягом 2019 року  більш як 7,3 тисячі громадян Росії не змогли в'їхати в Україну", - додали в МВС.

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У серпні 2019 року глава пресслужби ДПСУ Андрій Демченко говорив, що з початку року в країну в'їхали 944 тисячі громадян Росії, а ще 5662 росіянина не змогли пройти прикордонну службу і перетнути кордон між країнами.

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