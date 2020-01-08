На рівні обласних адміністрацій немає бажання реєструвати парафії, які переходять з УПЦ МП у ПЦУ, - Епіфаній

Як передає Цензор.НЕТ, про це Епіфаній заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Він зазначив: "Близько 600 парафій з боку Московського патріархату приєдналися до нашої Православної церкви України. Певною мірою, частина де-факто, а частина вже юридично оформили свої документи. Бо у зв’язку з цими позовами майже щодо кожної парафії, яка перейшла і приєдналася, Московський патріархат подав судовий позов. І у зв’язку з цим певною мірою вони призупинили процес перереєстрації.

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І зараз ми бачимо, що існують певні проблеми з боку держави – на рівні обласних адміністрацій немає бажання здійснювати перереєстрацію. Хоча це теж певною мірою протизаконно".

Епіфаній зазначив, що ПЦУ зверне увагу української влади на "блокування" з боку обласних адміністрацій перереєстрації парафій.

"І коли цей процес буде розблокований, то в майбутньому ми побачимо ще одну таку хвилю переходів з боку Московського патріархату до Православної церкви України", - вважає він.

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