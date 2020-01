Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило іранське інформагентство FARS.

У короткому повідомленні зазначено, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

Як заявив місцевим ЗМІ представник Організації цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде, рятувальні команди були спрямовані на місце аварії. За його словами, на борту перебувало 170 пасажирів (раніше повідомлялося про 180 пасажирів і членів екіпажу. - Ред.).

Пізніше в РНБО уточнили: "На сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу".

Глава іранської служби екстреної медичної допомоги Ірану Пирхосейн Куливанд також заявив: "Літак горить, але ми доправили рятувальників (...) і ми, можливо, зможемо врятувати деяких пасажирів".



Фото:CNN

Літак Boeing 737-800 розбився незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано-вранці в середу за місцевим часом, повідомляє іранське напівофіційне інформаційне агентство ISNA.

Служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Твіттері, що рейс PS752 вилетів з Тегерана до Києва о 02: 42 UTC. Останні дані від літака надійшли о 02: 44 UTC.

За даними сервісу, літак був в експлуатації майже три з половиною роки.

Як стало відомо, це літак авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", який прямував рейсом Тегеран-Київ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак із 93 пасажирами на борту розбився в Казахстані, загинуло 15 осіб. ВIДЕО

У МАУ поки не прокоментували катастрофу.

За даними AFP, усі пасажири та екіпаж загинули.



Фото twitter.com/alihashem_tv

У мережі почали викладати відео з місця аварії

first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc