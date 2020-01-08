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08.01.20 08:02

Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку, - Пентагон

Помічник глави Пентагону Джонатан Гофман підтвердив, що в ніч на середу Іран здійснив ракетні удари по військових базах США в Іраку.

Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку, - Пентагон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "близько 17:30 (22:30 Київ вівторка) Іран здійснив пуск понад 10 балістичних ракет по військових базах США і коаліції в Іраку".

"Цілком очевидно, що пуск ракет був здійснений з території Ірану", додав Гофман.

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Удари, за його словами, були завдані по базах в Аль-Асаді та Ербілі, де розміщений персонал ВПС США та коаліції.

США вживають усіх необхідних заходів для гарантування безпеки своїх військових і військових країн коаліції. Ведеться робота з оцінки збитків від завданих ударів, сказав Гофман.

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