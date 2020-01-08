Зеленський висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент написав у своєму телеграм-каналі в середу.

"Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту імама Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За попередніми даними, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списки загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх пасажирів та членів екіпажу", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажири та екіпаж українського літака, який зазнав аварії в Тегерані, загинули, - МЗС

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.