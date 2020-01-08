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08.01.20 08:21

Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга, - Разумков про катастрофу українського пасажирського літака в Тегерані

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака біля Тегерана.

Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга, - Разумков про катастрофу українського пасажирського літака в Тегерані

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Трагічний ранок. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок падіння українського літака в Ірані. Ця трагедія забрала майже 180 людських життів. Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга та надати необхідну допомогу сім’ям загиблих", - заявив Разумков.

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Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга, - Разумков про катастрофу українського пасажирського літака в Тегерані 01

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