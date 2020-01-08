Літак МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, припинив передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту, - Flightradar

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє сервіс відстеження розташування повітряних суден Flightradar.

Повідомляється, що український 737-800 розбився незабаром після зльоту з Тегерана.

"Рейс PS752 залишив Тегеран о 2:42 ранку. Останні дані ADS-B отримано о 2:44UTC", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український літак зі 170 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)





Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.