Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані перервав поїздку в Оман і терміново повертається до Києва, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані терміново перервав поїздку в Оман і повертається до Києва", - зазначено в повідомленні.

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Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.