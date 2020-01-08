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08.01.20 08:58

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані: на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України повідомляють, що на літаку Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що зазнав у середу катастрофи в Ірані, перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані: на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу

За дорученням Президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") в Ірані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

На сьогодні підтверджено інформацію щодо 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.

До складу оперативного штабу увійшли Прем'єр-міністр України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, Голова Служби безпеки України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює Секретар РНБО України Олексій Данілов.

Надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.

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