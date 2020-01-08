"Ми стежимо за новинами з Ірану і здійснюємо збір інформації", - Boeing

Про це йдеться у Twitter концерну, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми стежимо за новинами з Ірану і здійснюємо збір інформації", - йдеться в короткому повідомленні.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
РНБО повідомляє, що наборту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.