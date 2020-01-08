Катастрофа літака МАУ в Тегерані: на борту перебували 15 українців, 73 канадця, 71 іранець та 21 громадянин інших держав

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"08.01.2020 близько 4:45 (за Києвом) під час вильоту з аеропорту ім. Імама Хомейні в м. Тегеран пасажирський літак Boeing 737 рег. UR-PSR (експлуатант авіакомпанія МАУ, рейс PS752), за маршрутом Тегеран-Київ, зник з радарів і не виходив на зв'язок", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб:
громадяни України - 2
громадяни Ірану - 71
громадяни Канади -73
громадяни Німеччини - 4
громадяни Великої Британії - 3
громадяни Швеції - 8
громадяни Афганістану - 6
Близько 13 членів екіпажу (громадяни України).
Нині інформація про літак у центральній диспетчерській службі Державіаслужби відсутня.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
Раніше в РНБО повідомили, що на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.